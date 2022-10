Bei uns zuhause haben wir unsere Heizungsanlage neu einstellen lassen und die Temperatur gesenkt. Der Warmwasserbehälter heizt wegen der Legionellen nur noch einmal in der Woche richtig hoch. Wir haben an zwei Stellen Zeitschaltuhren angebracht und einige Steckdosenleisten mit Ausschalter. All das wird unseren Energieverbrauch senken – und zwar ohne, dass wir uns dafür sehr anstrengen müssen.

Nun frage ich mich, warum wir uns eigentlich erst jetzt und nicht schon viel früher ernsthafte Gedanken darüber gemacht haben, wo wir sparen können. Es hat mich erschreckt, als mir klar wurde, wie lange wir zuhause damit gewartet haben, etwas zu tun fürs Energiesparen. Zumal das alles Dinge sind, die nicht wirklich „wehtun“. Leider gehöre ich, so wie wohl die meisten Menschen, zu denen, die erst dann in die Pötte kommen, wenn es sein muss.

Das Gleiche gilt für Politiker, die erst Verantwortung für missglücktes Katastrophenmanagement übernehmen, wenn es gar nicht mehr anders geht und bis dahin versuchen, ihre Macht zu behalten. Das gilt für Paare, die in unglücklichen Beziehungen leben und erst dann etwas unternehmen, wenn alles schon den Bach herunter gegangen ist. Auch für Menschen, die die Signale ihres Körpers erst wahrnehmen wollen, wenn es richtig schmerzt.

Susanne Schramm Foto: Schramm/gratis

Warum ist das so? Ich merke, ich brauche eine direkte Motivation, um Dinge zu ändern. So wie jetzt zum Beispiel die hohen Kosten. Und dann muss es schnell und einfach gehen. Was bei mir noch funktioniert als Handlungsantrieb, sind Zeitdruck, das Gefühl, unglücklich zu sein und ein Sinn für Gerechtigkeit.

Das Letzte ist immerhin kein rein egoistischer Antrieb. Aber alles in allem lassen mich diese Überlegungen sehr unzufrieden mit mir selbst zurück. Ich würde die „Trägheit“ gerne weniger werden lassen und den Mut zum Handeln für die Gemeinschaft umso größer.

Kurt Marti, ein Schweizer Pfarrer und Schriftsteller, hat dieses Gedicht geschrieben. Das hänge ich mir jetzt über den Schreibtisch: „Wo kämen wir hin, wenn alle sagten, wo kämen wir hin, und niemand ginge, um einmal zu schauen, wohin man käme, wenn man ginge.“

Die Autorin

Susanne Schramm (55) ist Pfarrerin der Citykirche am Lutherplatz.