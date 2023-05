Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Aquarium nennen manche den neuen Guckkasten im Theater Felina-Areal. „Ich dachte eher ans Prinzip der Peepshow“, scherzt Leiter Sascha Koal. Gar nicht so weit gefehlt. Denn diese Bandbreite, die die coronagerechte Bühne in der Begegnung mit dem Publikum bietet, kosten die fünf Choreographinnen beim Tanzabend „Tanzt (a)tonal!“ aus und erinnern an einen Komponisten, dem eine Zigarette teuer zu stehen kam.

Wie wahllos der Tod doch daher kommen kann. Während amerikanische Soldaten am Kriegsende 1945 eine Razzia wegen Schwarzhandel veranstalteten, trat Anton Webern vors Haus, wollte sich