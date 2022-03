Weil er eine Taxifahrt nicht bezahlen wollte, ist am Dienstagmorgen ein 38-Jähriger in Feudenheim aus dem Wagen geflüchtet. Der Fahrer des Taxis nahm zu Fuß die Verfolgung auf und alarmierte die Polizei. Der Flüchtige verschwand in einem Haus, in dem er wohnte. Als eine Polizeistreife ihn zur Rede stellte, wollte der Mann flüchten. Bei der anschließenden Festnahme leistete der Mann laut Polizeibericht Widerstand und griff die Beamten an, die dabei leicht verletzt wurden. Letztlich wurde der mit knapp 1,6 Promille Alkoholisierte überwältigt. Wie sich bei den weiteren Ermittlungen herausstellte, bestand gegen den 38-Jährigen ein Haftbefehl, weil er bereits im Jahr 2019 Polizeibeamte angriffen haben soll. Weil er die noch ausstehende Strafe für dieses Delikt nicht zahlen konnte, wurde der Mann in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.