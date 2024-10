In kurzer Zeit brechen in Ludwigshafen Äste von zwei Bäumen. Einer landet auf einem Weg zu einem Spielplatz, der andere auf einem Parkplatz vor der Musikschule. Wie kann so etwas passieren? Was die Stadt dazu sagt.

Es ist kein Sturm, der am 27. September über die Stadt fegt. Aber die starken Windstöße an diesem Tag reichen aus, um in Edigheim