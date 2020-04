Im Laufe des Dienstags erhielten mehrere Bürger in Schifferstadt und Altrip Anrufe von einem angeblichen Enkel. Alle Anrufer täuschten laut Polizei Notsituationen vor, wie beispielsweise einen Unfall, für die sie nun Geld bräuchten. Aber keines der vermeintlichen Opfer fiel auf den Trick herein. In allen Fällen haben sie das Gespräch direkt beendet. Es kam zu keinem Schaden.