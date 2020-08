Zuerst nicht angegurtet und dann auch noch ausgerastet: Eine 27-jährige Autofahrerin, die am Mittwoch gegen 15.10 Uhr in der Mundenheimer Hubertusstraße kontrolliert wurde, verhielt sie sich dabei nach Polizeiangaben unkooperativ und aufbrausend. Da sich die Frau außerdem nicht an den vorgegebenen Sicherheitsabstand hielt und sich den Beamten trotz mehrfacher Ermahnung immer weiter näherte, wurde sie von einem Beamten festgehalten. Dagegen wehrte sich die Frau, schlug nach dem 34-jährigen Polizisten und verletzte ihn leicht. In der Folge hielt sich die Frau an den Sicherheitsabstand, die Kontrolle konnte durchgeführt werden und die 27-Jährige ihrer Wege ziehen.