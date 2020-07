In Ludwigshafen sind am Dienstag, 14. Juli, nicht alle Restmülltonnen abgeholt worden, die an der Straße bereitstanden. Das hat die Stadtverwaltung am Nachmittag mitgeteilt. Der Grund: In den Abfällen waren „großteilige Störstoffe“ enthalten, die den Schlackeabwurf eines Müllkessels im Müllheizkraftwerk verstopft haben. Dieser musste daraufhin abgeschaltet werden. Weil sich dadurch „einige hundert Tonnen Restabfall zu viel“ im Müllbunker befinden, konnten keine weiteren Anlieferungen angenommen werden. Deshalb kommt es laut Stadt auch bei der Abfallentsorgung zu Verzögerungen. Stehengebliebene Tonnen sollen weiter stehen gelassen werden, bittet die Stadt die Bürger und kündigt an: „Ausgefallene Touren werden am Folgetag nachgeholt.“