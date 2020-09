Oggersheim erhält sieben neue Standorte für das Fahrradvermietsystem Nextbike. 130 zusätzliche Fahrräder können ab Frühjahr im Stadtteil gemietet werden.

Beate Roesner von der Verkehrsplanung hat den Ortsbeirat Oggersheim am Donnerstagabend über den neuen Vertrag zwischen der Stadt und Nextbike informiert. „Die neuen Stationen sind anders konstruiert als die bisherigen und deutlich digitaler“, erläuterte Roesner. Nach einer angeregten Diskussion stimmten die Ortsbeiräte dem Vorhaben zu. Leihstationen sind am Hans-Warsch-Platz, vor dem Bahnhof, an der Endstelle der Stadtbahnlinie sowie an der Ecke Adolf-Diesterweg-/Adolf-Kolping-Straße geplant. Drei Stationen soll es in der Melm geben: am Erwin-Brünisholz-Weg, der Senta-Geissler-Straße und der Willi-Sohl-Straße. Einen Standort in der Notwende gibt es nicht, weil hier keine große Nachfrage erwartet wird. In der eigenen Kategorie „Business-Bike“ für Unternehmen soll es Gespräche von Nextbike und der BG Klinik über eine Station am Krankenhaus geben, teilte Roesner mit.

Welche Neuerungen mit der Öffnung der Stadtgartenstraße für den Radverkehr in der Gegenrichtung verbunden sind, zeigte Verkehrsplaner Rüdiger Schmidt den Ortsbeiräten auf. An einigen Kreuzungen dieser Einbahnstraße müssten Schilder und Fahrbahnmarkierungen geändert werden. Die Pläne seien fertig. Die Umsetzung erfolgt, sobald der Wirtschaftsbetrieb (WBL) die Arbeiten ausführen kann.