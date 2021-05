Am Europäischen Tag des Fahrrads, 3. Juni, der dieses Jahr auf den Feiertag Fronleichnam fällt, kann das Fahrradvermietsystem VRNnextbike kostenfrei genutzt werden.

Gedacht sei die Aktion „als kleines Dankeschön für alle, die unser Fahrradvermietsystem nutzen oder für diejenigen, die das System einfach mal testen möchten“, sagt Volkhard Malik, Geschäftsführer des VRN. Mitmachen könne jeder, der bei VRNnextbike registriert sei. Auf einem Account könnten bis zu vier Räder gleichzeitig gemietet werden, zudem sei es möglich, die Mieträder 30 Minuten vor Fahrtantritt kostenfrei zu reservieren. Um die Reservierungsfunktion in vollem Umfang nutzen zu können, empfiehlt Malik ein Update der nextbike-App. Die Funktion sei für Android und iOS verfügbar.

Erweitertes Angebot in Ludwigshafen

Gratis geradelt werden kann am 3. Juni im ganzen VRNnextbike System – ob in Ludwigshafen, Mannheim, Heidelberg, oder in einer anderen der 20 Kommunen, wo nach Angaben des Unternehmens insgesamt über 2100 Räder an 330 Stationen zur Verfügung stehen. In Ludwigshafen hatte der Betreiber Nextbike erst vor wenigen Wochen sein Angebot deutlich erweitert: In Rheingönheim, Mundenheim, Friesenheim, Oggersheim und Gartenstadt stehen seitdem 26 neue Vermietstationen mit insgesamt zusätzlichen 130 Rädern zur Verfügung. Die neuen Stationen sind dabei nicht wie bisher mit Vermietterminals, sondern als „Rent-by-App-Stationen“ mit sogenannten Smartsigns ausgestattet. Der Systemzugang erfolgt nahezu ausschließlich über die Nextbike-App.

Noch Fragen?

Weitere Informationen gibt es unter www.vrnnextbike.de. Die Registrierung kann dort oder über die nexbike-App vorgenommen werden.