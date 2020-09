Friesenheim bekommt drei VRN-Nextbike-Stationen: am Haupteingang des Ebertparks, in der Rheinfeldstraße und am Otto-Buckel-Platz. Eine vierte „Rent-by-App“-Station des Fahrradvermietsystems ist am Rande des Stadtteils, am Klinikum in der Bremserstraße in Nord, vorgesehen. Darüber wurde am Dienstagabend im Ortsbeirat informiert. Bis April 2021 sind 26 neue Stationen (bisher 19) in fünf Stadtteilen geplant. Dafür werden 550.000 Euro investiert. Die Räder sind mit GPS ausgestattet. Pedelecs, also Elektrofahrräder, und Lastenräder sind nicht vorgesehen.