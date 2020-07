„Als Oggersheimer CDU begrüßen wir die Ankündigung des Verkehrsverbunds (VRN) Rhein-Neckar, das Nextbike-Fahrradverleihsystem auch in Oggersheim anzubieten und entsprechende Stationen zu errichten“, sagt Daniel Beiner als Parteichef im mit rund 25.000 Einwohnern größten Stadtteil von Ludwigshafen. Die CDU wünscht sich grundsätzlich ein flächendeckendes Angebot.

Bei Rundfahrt Standorte ausgelotet

Bei einer Radrundfahrt durch das Ortsgebiet haben sich Mitglieder der Fraktion und weitere Teilnehmer mögliche Standorte für VRN-Nextbike-Stationen angeschaut. „Wir wollen vor Ort sehen, welche Vorschläge wir einbringen können, um das Verleihsystem für die Oggersheimer attraktiv zu gestalten und sinnvolle Ergänzungen zum klassischen Nahverkehr anzubieten“, begründet Fraktionssprecher Andreas Gebauer die Aktion. Dabei wurden Zielsetzungen und Kriterien diskutiert, Vor- und Nachteile abgewogen. „Vor allem an hochfrequentierten Haltestellen und Umsteigepunkten sehen wir ein erhöhtes Potenzial für eine Ausleihe“, ergänzt Vize-Ortsvorsitzender Alexander Weih. Gerade für jüngere Zielgruppen biete ein Radverleihsystem mehr Flexibilität und könne auch im Spätverkehr das Angebot erweitern.

Schließt die letzte Meile

Nextbike schließe die sogenannte letzte Meile. Als erstes Ergebnis der Rundfahrt möchte der Ortsverband folgende Standorte in die weitere Diskussion tragen: Albert-Haueisen-Ring/Karl-Dillinger-Straße; BG Klinik/Ärztehaus (Ludwig-Guttmann-Straße), Bahnhof Oggersheim; Bushaltestelle Adolph-Kolping-Straße; Endstelle Oggersheim-West; Schiller-/Hans-Warsch-Platz; Speyerer-/Ruchheimer Straße/Hedwig-Laudien-Ring; Westlich B 9; Will-Sohl-Straße/Am Weidenschlag.

Das Fahrradvermietsystem VRN-Nextbike soll – wie berichtet – in Ludwigshafen ausgebaut werden. Das hat der Bauausschuss am 18. Mai einstimmig beschlossen. Geplant sind 26 neue Standorte in sechs Stadtteilen.