Sie erinnern ein wenig an die Sugababes und ganz viel an die Supremes: Die New Yorker Band Say She She ist eine Hommage an starke Girlgroups. Das weibliche Gesangstrio aus Brooklyn verwandelte die Alte Feuerwache in eine glitzernd-groovende Discokugel.

Für gewöhnlich agieren sie nur als Begleitung. Als Nebenstimmen schnippen sie im Schatten der Frontfrau oder des Frontmanns mit den Fingern, wiegen ein wenig im Takt und untermalen den Hauptgesang mit ihren