Riaz Khabirpour ist Gitarrist, stammt aus Heidelberg, lebt in Köln und kommt wieder öfter in die Region. Das hat Saxophonist Olaf Schönborn genutzt, um ihn zur Duo Reihe im Hafen 49 im Mannheimer Jungbusch einzuladen. Die Konzertreihe wird auch in diesem Jahr fortgesetzt, mit stets neuen Duo-Kombinationen.

„Ich will Leute zusammenbringen, die in dieser Besetzung noch nicht zusammen gespielt haben“, erklärte Schönborn dem Publikum, das bequem auf Liegestühlen in Strandatmosphäre