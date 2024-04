In Ludwigshafen soll es bald wieder eine Frauenselbsthilfegruppe Krebs geben. Das hat der Landesverband Rheinland-Pfalz-Saarland verkündet. Das erste Treffen findet am 10. April im Stadtteil Süd statt.

Nachdem die Frauenselbsthilfegruppe Krebs Ludwigshafen (FSH) mangels Leitungsnachfolge Ende des vergangenen Jahres schließen musste, versucht der FSH Landesverband Rheinland-Pfalz-Saarland, in diesem Frühjahr eine neue Gruppe für an Krebs erkrankte Frauen in Ludwigshafen zu gründen. Vorerst soll es nach Angaben des Vorstands das „Café Lebensfroh“ der FSH und ein Sportangebot geben. Später soll im besten Fall eine FSH-Abendgruppe daraus entstehen.

Das erste Treffen findet am Mittwoch, 10. April, 10 Uhr, in der Bäckerei Barbarossa im Depot, Rheinallee 1, statt. Dazu lädt der Landesverband interessierte Frauen ein, die sich nach dem Schock der Diagnose informieren wollen und sich Begleitung wünschen im Leben mit und nach Krebs. Weitere Treffen sind jeden zweiten Mittwoch im Monat jeweils um 10 Uhr in der Bäckerei Barbarossa geplant. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Ab 26. April trifft sich zudem an jedem Freitag ab 9.30 Uhr eine Walking-Gruppe auf dem Parkplatz bei der Bruchfesthalle in Maudach.

Exzellente Anlaufstelle für Betroffene

Die FSH bietet dem Landesverband zufolge mit ihrer Betroffenenkompetenz eine exzellente Anlaufstelle für an Krebs erkrankte Menschen. Denn sie fängt nach dem ersten Schock der Diagnose auf, informiert und begleitet in ein Leben mit und nach Krebs. Ein vielseitiges Programm zeichnet die Gruppentreffen der FSH aus. Es gibt sportliche und kreative Angebote, Fachvorträge und aktuelle Informationen rund ums Thema Krebs. Selbstverständlich kommt der Austausch mit anderen Betroffenen ebenfalls nicht zu kurz. Die FSH gibt Raum für einen gemeinsamen Erfahrungsaustausch und setzt neue Impulse für den Umgang für ein Leben mit und nach Krebs.

Noch Fragen?

Infos gibt es per E-Mail an fsh-ludwigshafen-aktiv@gmx.de und telefonisch bei Sylvia Zerech (06235 4554263), Gerlinde Babatz (0621 529562) und Andrea Wieland (0151 26163207).