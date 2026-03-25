Neustart für den Fanclub der Eulen: Der Fanclub, seit 2017 als „Rheintal-Eulen #17“ aktiv, hat sich am 27. Februar in Eulen-Fanclub Ludwigshafen umbenannt. Nach dem Rücktritt von Nadine Blauth, die als Fanclub-Beauftragte die Nachfolge von Bernd Heßler angetreten hatte, übernahm Ralf Friedel (61) am Tag der Umtaufe die Aufgabe. Friedel ist Geschäftsführer der Firma H+R Automobile GmbH in Ludwigshafen und gehörte beim „1-Euro-Spiel“ am 4. Februar zu den Unterstützern.

Eulen-Logo Foto: Eulen

„Uns ist nach der Umbenennung wichtig, dass der Hashtag 17 im neuen Logo erhalten bleibt. Das ist die Reminiszenz an unseren Ben Matschke, dem Motor der Fanclub-Gründung 2017“, sagt der neue Fanclub-Beauftragte. Der Fanclub trifft sich seit Beginn des neuen Jahres zu seinen Sitzungen in einem Nebenraum der KSC-Gaststätte (Teichgartenweg 2) in Friesenheim. Das nächste Treffen dort ist am Donnerstag, 26. März (19 Uhr). Nach den jüngsten Turbulenzen hat der Fanclub – wie schon nach dem Rückzug des Gründungsvorsitzenden Peter Ackermann – viele Mitglieder verloren. „Ich möchte mit vielen, die dabei waren, Kontakt aufnehmen. Es gibt schon positive Rückmeldungen, dass Leute, die mal dabei waren, wieder mitmachen wollen“, berichtet Friedel von einem ersten vielversprechenden Echo. „Die Mannschaft kann die Unterstützung sicher gut gebrauchen“, betont er.

Busfahrten zu Auswärtsspielen

Mit Sibille Gerlach (Kassiererin) und Silvia Berlejung (Protokollantin) unterstützen ihn zwei erfahrene Eulen-Fans. Neu belebt wissen möchte Friedel auch die gemeinsamen Busfahrten zu Auswärtsspielen des Handball-Zweitligisten. Angedacht ist, einen Fan-Bus für das letzte Auswärtsspiel der Saison am 31. Mai (17 Uhr) beim HC Oppenweiler-Backnang zu organisieren. Infos dazu sollen zeitnah erfolgen. „Mein Plan ist, Sponsoren zu finden, die den Bus finanzieren. Dann müssen Fans, die mitfahren, nur noch ihre Eintrittskarten bezahlen“, erklärt Friedel.