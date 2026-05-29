Um Hauterkrankungen dreht sich alles bei einer Veranstaltung des Mannheimer Universitätsklinikums am 9. Juni, 18 bis 19.30 Uhr, im Großen Hörsaal 01, Haus 6, Ebene 4.

Der Eintritt ist frei. Im Mittelpunkt der Veranstaltung stehen nach Angaben der Klinik folgende weit verbreiteten Erkrankungen, die viele Menschen im Alltag betreffen: Neurodermitis, Schuppenflechte und Quaddelerkrankungen.

Die Experten des Klinikums wollen anschaulich mögliche Ursachen und Hintergründe erläutern: Welche Rolle spielen beispielsweise Allergien? Wie entstehen die Erkrankungen? Und welche modernen diagnostischen und therapeutischen Möglichkeiten stehen heute zur Verfügung? Neben der medizinischen Einordnung sind neue und innovative Therapieoptionen angekündigt. Die Veranstaltung ist zugleich Teil des Jubiläumsjahres der Hautklinik Mannheim, die in diesem Jahr ihr 125-jähriges Bestehen feiert. Seit ihrer Gründung im Jahr 1901 hat sich die Klinik nach eigenen Angaben zu einem überregional und international anerkannten Zentrum der Dermatologie entwickelt.