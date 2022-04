Am frühen Mittwochabend gegen 18 Uhr ist ein neunjähriges Kind bei einem Zusammenstoß mit einem Auto verletzt worden. Laut Polizei bog der Autofahrer in den Mannheimer Quadraten nach links ab, als zwischen den dort am rechten Fahrbahnrand geparkten Wagen plötzlich das Kind auf die Straße lief. Der Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, es kam zum Zusammenstoß. Das Kind wurde hierbei lediglich leicht verletzt, vor Ort erstversorgt und zur Sicherheit in ein Krankenhaus gebracht. An dem entstand geringer Sachschaden von einigen Hundert Euro.