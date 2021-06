Ein neunjährige Radlerin ist am Mittwochnachmittag in Oppau von einem Auto angefahren worden. Das Mädchen wurde verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert, wie die Polizei mitteilte. Der Unfall ereignete sich gegen 15.15 Uhr in der Kurt-Schumacher-Straße. Eine 76-jährige Autofahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, als das Kind vom Gehweg hinter einem Fahrzeug auf die Fahrbahn fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem das Mädchen stürzte.