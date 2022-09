Bei dem vom 7. September bis 11. September in Foligno/Italien ausgetragenen Goju-Ryu Karate-Weltcup haben die Kämpfer des Karatevereins Schifferstadt sehr erfolgreich abgeschnitten.

An dem Weltcup für die Altersklassen der Kadetten, Junioren, U21 und der Leistungsklasse nahmen insgesamt über 780 Teilnehmer aus insgesamt 25 Ländern von allen Kontinenten teil. Mit von der Partie waren auch neun Teilnehmer vom Goju-Ryu Karateverein Schifferstadt, die das größte Einzelkontingent der 39-köpfigen deutschen Mannschaft bei diesem viertägigen Weltcup stellten. Begleitet wurde das deutsche Team von den DKV-Trainern Christian Krämer (Wettringen) und Michael Hoffmann (Schifferstadt).

Mit Stella Holczer (31), Martin Schoppel (32), Jan Hoffmann (23), Florian Haas (22), Aleks Antonov (18), Marvin Egerland (17), Venera Stroh (13), Mika und Louis Böhm (13) konnten alle Schifferstädter Karateka Top-Ten-Platzierungen in ihren jeweiligen Wettkampfklassen erkämpfen und auch neun Medaillen erringen.

Den Medaillenregen eröffnete Aleks Antonov in der Altersklasse U21 in der Disziplin Kata Einzel. Über die Trostrunde sicherte sich der Schifferstädter mit zwei Siegen die Bronzemedaille. In der Altersklasse Minicadets (12-/13-Jährige) kam Venera Stroh in den Disziplinen Kata und Kumite (bis 42 kg) jeweils ins Finale. Im Kata-Finale unterlag sie gegen die Tschechin Nelly Kuryvialova mit 1:4. Auch in der Kumitedisziplin musste sie sich im Finale der Rumänin Ioana Balanescu mit 1:5 geschlagen geben und holte ihre zweite Silbermedaille. Louis Böhm startete ebenfalls bei den Minicadets in beiden Disziplinen. Im Kata unterlag er erst im Finale dem Bulgaren David Nikolov mit 0:5. Im Kumite gewann er Bronze.

In der Kumite-Leistungsklasse (Seniors) erkämpften sich Stella Holczer und Florian Haas drei weitere Medaillen. Stella Holczer erreichte das Finale der Klasse bis 55 kg, wo sie gegen ihre deutsche Teamkollegin Michelle Süß aus Chemnitz knapp mit 1:2 verlor. Mit dem deutschen Kumite-Team holte Holczer durch einen 2:0 Sieg über Rumänien Bronze. Florian Haas sicherte sich in der Klasse bis 60 kg ebenfalls eine Bronzemedaille. Mit dem Kumite-Team Junioren (U18) konnte sich Marvin Egerland bei seinem ersten internationalen Auftritt ebenfalls über Bronze freuen.