Magere Ausbeute: Ein Fernseher und Werkzeug sind die Beute von unbekannten Einbrechern geworden, die am Wochenende in neun Kellerräume in einem Mehrfamilienhaus in der Saarlandstraße (Süd) eingebrochen sind. Die Schadenshöhe ist der Polizei noch nicht bekannt. Zeugenhinweise an die Polizeiinspektion 1, Telefon 0621 963-2122 oder per Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.