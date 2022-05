Das Neun-Euro-Ticket ist beschlossen und ab sofort bei der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) erhältlich.

Ab Juni profitieren auch die Fahrgäste der RNV von der bundesweiten Aktion und fahren in den Monaten Juni, Juli und August mit Bus und Bahn für neun Euro im Monat quer durch die Metropolregion Rhein-Neckar und ganz Deutschland – umweltfreundlich und preisgünstig. Das hat der Verkehrsverbund am Wochenende mitgeteilt.

„In den letzten Wochen gab es sehr viel zu tun, aber wir können das Neun-Euro-Ticket in allen wichtigen Vertriebskanälen zur Verfügung stellen und haben für alle Kundengruppen komfortable Lösungen gefunden“, berichtet Christian Volz, Kaufmännischer Geschäftsführer der RNV. „Nun hoffen wir, dass in den nächsten drei Monaten auch viele Menschen das Angebot wahrnehmen und auf den ÖPNV umsteigen. Und ganz besonders freuen wir uns, wenn uns auch nach dem Aktionszeitraum viele neue Fahrgäste erhalten bleiben.“

Das Ticket ist ab sofort in der RNV/VRN-Handy-Ticket-App und im RNV-Online-Shop sowie in der eTarif-App und an den Ticketautomaten erhältlich. Ab Montag, 23. Mai, ist das Ticket auch in den Mobilitätszentralen in Mannheim, Ludwigshafen und Heidelberg sowie in allen Verkaufsstellen verfügbar. Übrigens: Auch außerhalb des RNV-Verkehrsgebietes können Fahrgäste das Ticket bequem und unkompliziert über die digitalen Kanäle der RNV erwerben.

Auch Inhaber eines Jahreskartenabonnements, wie zum Beispiel des Rhein-Neckar-Tickets, einer Karte ab 60, eines Maxx- oder eines Job-Tickets, profitieren von dem Neun-Euro-Ticket. Sie werden während des Aktionszeitraums ebenfalls berücksichtigt und bekommen in den Monaten Juni, Juli und August statt des regulären Preises jeweils nur neun Euro abgerechnet.

Für Studenten, die in den kommenden Tagen ein Semesterticket abschließen, hat die RNV eine einfache Lösung gefunden. Beim Kauf eines Semestertickets wird der Kaufpreis automatisch um 21 Euro pro Aktionsmonat abgesenkt. Wer sein Semesterticket ab Juni kauft, zahlt 63 Euro weniger. Im Juli beträgt die Reduktion 42 Euro, bei Kauf im August noch 21 Euro.

Noch Fragen?



Informationen zum Neun-Euro-Ticket gibt es im Netz: www.rnv-online.de/9-euro-ticket.