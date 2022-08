Das Neun-Euro-Ticket hat nach Einschätzung des Stadtkreisverbands der Arbeiterwohlfahrt in den vergangenen Monaten „wenigstens ein Mindestmaß an Mobilität und damit an sozialer Teilhabe“ ermöglicht. In der Konsequenz fordert Vorsitzender Holger Scharff eine Anschlusslösung für die am Mittwoch auslaufenden vergünstigten Fahrten mit Bussen und Regionalbahnen.

Die aktuellen Preissteigerungen träfen arme Menschen am härtesten, „und dennoch fällt die Unterstützung durch die Politik bisher mau aus“. Sozialleistungen würden nicht angehoben und verlören durch die Inflation sogar an Wert. Höhere Lebensmittel- und Energiepreise belasteten ärmere Haushalte überproportional stark.

Ein bezahlbares und unbürokratisch erhältliches Sozialticket könnte aus Sicht der Awo diese Lücke füllen. Mobilität sei schließlich ein Grundbedürfnis, erklärte Scharff.