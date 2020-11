An der Karolina-Burger-Realschule plus in Mundenheim werden am Dienstagmittag acht Klassen und die Lehrkräfte auf das Coronavirus getestet. Das teilt die Schule auf ihrer Homepage mit. Über den Ablaufplan des Massentests seien die Beteiligten informiert worden, heißt es dort weiter. Neun Schüler haben sich nach Angaben der Schule mittlerweile mit dem Virus infiziert, außerdem hat die Schule 55 Verdachtsfälle registriert. Der Unterricht läuft trotzdem bisher regulär weiter, keine Klasse und keine Lehrer befinden sich in Quarantäne. Die RHEINPFALZ hat dazu Anfragen an die Ludwigshafener Stadtverwaltung und das Gesundheitsamt gestellt. Wir berichten weiter.