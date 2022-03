Neun Autos wurden am Freitag, 18. März, zwischen 12.30 und 12.40 Uhr in der Berthold-Schwarz-Straße in Ludwigshafen-Friesenheim zerkratzt. Die Polizei geht davon aus, dass der oder die unbekannten Täter die Fahrzeuge im Vorbeigehen auf dem Gehweg mit einem spitzen Gegenstand beschädigt haben.

Zeugen vor Ort gaben an, sie hätten im Tatzeitraum ein etwa siebenjähriges Kind mit Schulranzen den Gehweg entlanglaufen gesehen. Ob ein Zusammenhang mit der Tat besteht, blieb jedoch zunächst unklar.

Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 9632222 in Verbindung zu setzen.