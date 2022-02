Mehrere Tausend Euro Gesamtschaden haben Unbekannte laut Polizei am Montag in Mundenheim angerichtet. Zwischen 18.30 und 20 Uhr zerkratzten die Täter insgesamt neun Autos, die in der Karolina-Burger-Straße geparkt waren. Die Polizei sucht dringend Zeugen. Hinweise nimmt sie unter Telefon 0621 963-2122 entgegen.