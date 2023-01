Der Neujahrsempfang der Stadt Ludwigshafen im Pfalzbau fällt auch in diesem Jahr aus, die Neujahrsansprache von Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) wird jedoch im Internet übertragen – und zwar am Mittwoch, 11. Januar, 18 Uhr, auf dem Youtube-Kanal der Stadt www.youtube.com/StadtLudwigshafen. Wie die Verwaltung mitteilt, wird der Link dazu rechtzeitig auf www.ludwigshafen.de und in den sozialen Medien geteilt. Traditionell ist der Mittwoch nach dem 6. Januar der Termin für den städtischen Neujahrsempfang, nachdem die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) im November jedoch signalisiert hatte, den vorgelegten Ludwigshafener Haushaltsentwurf nicht zu genehmigen und weitere Sparmaßnahmen verlangt, fällt der Neujahrsempfang in diesem Jahr nicht mehr wegen der Corona-Pandemie aus, sondern wird Opfer des Rotstifts. Etwa 35.000 Euro würden damit eingespart, teilte die Verwaltung im November mit. „Mit großem Bedauern verzichtet die Stadt auf den Empfang. Wie bereits während der Pandemie wird sich die Oberbürgermeisterin digital an die Bürgerinnen und Bürger wenden“, teilt die Verwaltung mit.