Die Stadt Ludwigshafen wird die Neujahrsansprache von Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) am Mittwoch, 11. Januar 2023, 18 Uhr, im Internet auf dem Youtube-Kanal der Stadt übertragen. Der Link dazu wird auch rechtzeitig auf www.ludwigshafen.de und in den Sozialen Medien geteilt. Der Mittwoch nach dem 6. Januar ist traditionell der Termin für den Neujahrsempfang der Stadt, der allerdings auch in diesem Jahr entfällt. Grund dafür ist diesmal nicht die Pandemie sondern die angespannte Haushaltslage der Stadt. Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) hatte im November signalisiert, den vorgelegten Haushaltsentwurf nicht zu genehmigen und weitere Sparmaßnahmen verlangt. Die OB hatte daraufhin den Neujahrsempfang abgesagt, was 35.000 Euro einsparen soll. Wie bereits während der Pandemie wird sich die Oberbürgermeisterin deshalb nur per Videobotschaft an die Bürger wenden