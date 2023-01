Der tradionelle Neujahrsempfang im Pfalzbau wurde aus Kostengründen gestrichen. Die Stadt muss sparen. Stattdessen hielt Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) eine Rede im Internet. Darin stellte sich auch Forderungen.

Schon die Umstände der Neujahrsrede der Oberbürgermeisterin zeigten, in welcher Situation Ludwigshafen gerade steckt. Die Stadt ist mit knapp 1,5 Milliarden Euro verschuldet, seit Jahren ist der Haushalt hochdefizitär, klafft eine mehrstellige Millionenlücke zwischen Einnahmen und Ausgaben. Die Verwaltung bekommt deshalb Druck von der Finanzaufsichtsbehörde ADD. Der aktuelle Haushalt mit einem geplanten Defizit von knapp 100 Millionen Euro für das laufende Jahr wurde von der Landesbehörde kassiert, bevor er überhaupt vom Stadtrat beraten werden konnte. Die Vorgabe der ADD lautet: Die Stadtverwaltung muss Millionen einsparen.

Als symbolisches Zeichen hat OB Jutta Steinruck (SPD) deshalb den traditionellen Neujahrsempfang der Stadt im Pfalzbau gestrichen: Das spart nach ihren Angaben 35.000 Euro. Deshalb zeichnete die OB ihre Neujahrsrede im Hack-Museum auf und ließ sie am Mittwochabend im Internet senden. In ihrer Rede bedauerte sie, dass es nach der Corona-Zwangspause keinen Empfang im Pfalzbau gebe, doch die Stadt müsse eben sparen. „Wir sind gezwungen, alles auf den Prüfstand zu stellen und alles dafür zu tun, unser Defizit zu reduzieren“, sagte Steinruck. Sie werde Ende Januar dem Stadtrat einen Haushalt mit Sparvorschlägen vorlagen, der dann darüber entscheiden soll. Konkreter wurde die OB nicht. Wie und wo gespart werden soll, ließ sie offen.

Bilanz gezogen

In ihrer etwa 20-minütigen Rede ließ Steinruck stattdessen das vergangene Jahr Revue passieren: Sie erinnerte an die Messerattacken in Oggersheim am 18. Oktober mit zwei Toten und einem Schwerverletzten. Die OB sprach von einer „grausamen und unfassbaren Tat“. Die Anteilnahme und Solidarität mit den Opfern sei groß gewesen.

Solidarität habe die Stadtgesellschaft auch mit der Ukraine gezeigt, die am 14. Februar von Russland überfallen worden sei. „An diesem Morgen war die Welt eine andere geworden“, sagte die OB. Aus Ludwigshafen gab es Hilfsgütertransporte ins Kriegsgebiet und Menschen, die hierher geflohen waren, seien aufgenommen worden. Die Stadt werde sich für Ukraine künftig in einer Städtepartnerschaft mit der Stadt Swjahel engagieren. Mit dem Krieg sei die Energiekrise gekommen, die „jeden Einzelnen von uns vor große Herausforderungen stellt. Strom- und Gaspreise steigen, Lebensmittel werden teuer, Rohstoffe werden knapp. Viele Menschen haben Sorge, dass das Geld nicht reicht oder sie im Kalten sitzen müssen.“ Die Stadt habe Vorsorge für verschiedene Szenarien getroffen. „Zusammenhalt ist wichtiger denn je“, meinte die OB.

Kita-Ausbau

In Sachen Kita-Ausbau sei die Stadt im vergangenen Jahr mit der Eröffnung von drei neuen Kindertagesstätten in Oppau, Oggersheim und Mitte und insgesamt 435 neuen Betreuungsplätzen vorangekommen. In Süd komme eine weitere Kita im Frühjahr hinzu. „Aber es bleibt noch viel zu tun“, räumte die OB ein. Außerdem habe sie sich für mehr bedarfsgerechten und bezahlbaren Wohnraum eingesetzt. Seit ihrem Amtsantritt 2018 seien 1700 neue Wohnungen in Ludwigshafen gebaut und rund 650 modernisiert worden.

Steinruck streifte in ihrer Rede auch die Bauprojekte in der Innenstadt. Sichtbar würden in diesem Jahr die Arbeiten für den Abriss des Rathausturms. „Hier wird Platz geschaffen für den Bau des Helmut-Kohl-Allee und gleichzeitig der Grundstein für ein neues Stadtquartier gelegt“, meinte die OB. Wo ein neues Rathaus hin soll, müsse der Stadtrat entscheiden. Firmen wie die Pfalzwerke, der Eigentümer des Walzmühl-Centers und der Neubau des neuen Polizeipräsidiums würden die Innenstadt positiv verändern. Wie es beim „Metropol“-Projekt am Berliner Platz weitergehe , sei noch offen. „Das liegt aktuell leider nicht in unseren Händen“, sagte die OB. Wenn der Insolvenzverwalter einen neuen Investor fände, wolle die Stadt die Chance nutzen, „das Beste für den Berliner Platz und die Innenstadt zu ermöglichen“.

170. Geburtstag der Stadt

Ludwigshafen werde in diesem Jahr 170 alt, bis zum 200. Geburtstag soll die Innenstadt nach der Vision der Stadtplaner anders aussehen Der Berliner Platz solle zur Drehscheibe der City werden, die Ludwigstraße zur einem Boulevard, der Ludwigsplatz als Ort für „Aktivitäten“ und auch das Rheinufer eine größere Rolle spielen.

Die Digitalisierung der Stadtverwaltung will Steinruck vorantreiben, den Wirtschaftsstandort Ludwigshafen stärken. Zu guten Arbeitsplätzen in der Stadt gehöre auch eine gute Infrastruktur. Dafür sei die Fertigstellung der Hochstraßenprojekte von großer Bedeutung für die Stadt und die Region. Der Ersatzneubau für die abgerissene Pilzhochstraße soll bis Ende 2025 stehen. Danach werde der Abriss der Hochstraße Nord beginnen. Für die Stadt seien die Projekte eine „gewaltige Kraftanstrengung“. Sie forderte von Bund, Land, Metropolregion Rhein-Neckar und dem Rhein-Pfalz-Kreis, sich auch finanziell einzubringen, denn alle profitierten davon. Gleichzeitig gelte es, nachhaltige Verkehrsmittel wie E-Fahrzeuge und die Verkehrswende voranzubringen. Die Stadt müsse außerdem auf die Klimakrise reagieren und mehr Bäumen und Grün für ein besseres Stadtklima sorgen.

Herausforderungen angehen

Die Krisen und Umbrüche seien Herausforderungen und Chancen zugleich, meinte die OB. „Da nutzt kein Jammern“, sagte sie, es gelte, die vielen Zukunftsaufgaben mit ganzer Kraft anzugehen. „Ich möchte, dass wir uns in zehn Jahren sagen können: Wir haben als Gesellschaft zusammengehalten, haben die Schwächeren untergehakt und mitgenommen“, sagte die OB. Und weiter: „Ich bin überzeugt: Wenn wir zusammenhalten, wenn wir mutig und ehrgeizig sind, dann wird es uns gelingen, unser Ludwigshafen nachhaltig und lebenswert zu gestalten.“

Zum Abschluss überreichten die Bäckermeister Ulf und Sebastian Lanzet der OB die traditionelle Neujahrsbrezel.