Der Neujahrsempfang der Stadt findet in 2021 digital statt. Wegen der Corona-Pandemie kann die traditionelle Großveranstaltung nicht im gewohnten Rahmen im Pfalzbau durchgeführt werden. Sie wird laut Verwaltung ins Internet verlegt und am Mittwoch, 13. Januar, ab 18 Uhr ausgestrahlt.

„Gesundheit unser größtes Gut“

„Zeiten wie diese führen uns vor Augen, dass die Gesundheit unser größtes Gut ist. Sie gilt es zu schützen. Das erfordert verantwortungsvolles Planen“, erklärt Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD). „Dennoch ist es uns wichtig, gemeinsam mit den Bürgern ins neue Jahr zu gehen, den Blick nicht nur auf das Vergangene zu richten, sondern auch hoffnungsvoll in die Zukunft zu schauen.“ Die Symbolik des Neujahrsempfangs sei besonders in Corona-Zeiten tragend. „Auch wenn die Veranstaltung sonst Raum für Begegnungen und den Austausch bietet und uns dies leider in der aktuellen Situation verwehrt bleibt, habe ich mich frühzeitig dazu entschieden, den Neujahrsempfang 2021 dann eben in anderer Form stattfinden zu lassen“, so die OB.

Festakt im Stadtratssaal

Da der Stadtratssaal nur noch im Jahr 2021 genutzt werden kann, wurde er als Ort des Festakts ausgewählt. Live-Publikum wird es bei der zeitlich deutlich verkürzten und vom Programm her gestrafften Veranstaltung wegen der Kontaktbeschränkungen nicht geben. Bürger können aber die Neujahrsrede Steinrucks zu Hause per PC, Laptop, Tablet oder Smartphone mitverfolgen. Begleitet wird die OB von Schornsteinfegermeister Matthias Bauer. Nach der Neujahrsansprache mit Fotoansichten aus der Stadt findet die Brezelübergabe durch die Bäcker Ulf und Sebastian Lanzet von der Bäckerinnung statt. Der musikalische Beitrag der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz, welche den 1. Satz der 5. Sinfonie von Ludwig van Beethoven spielen wird, wird als Videoeinschub gezeigt.

Link wird rechtzeitig veröffentlicht

An der digitalen Variante des Neujahrsempfangs können alle Interessierten teilnehmen. Benötigt wird ein PC, Smartphone oder Tablet, eine stabile Internetverbindung und Lautsprecher am PC. Der Link wird rechtzeitig in den Sozialen Medien geteilt und auf www.ludwigshafen.de veröffentlicht.