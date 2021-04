Der Neujahrsempfang der Stadt Anfang Januar ist traditionell ein sehr stimmungsvolles Ereignis. Hunderte Menschen strömen im Konzertsaal des Pfalzbaus auf ihre Plätze. Ein charmanter Repräsentationschef weist den geladenen Ehrengästen den Weg zu den vorderen Reihen. Ein unterhaltsamer Film erinnert an die Höhepunkte des zurückliegenden Jahres, und die Oberbürgermeisterin stimmt die Besucher mit ihrer Neujahrsrede auf Kommendes ein. Schöne Musik rundet den offiziellen Teil ab, bevor sich dann im Foyer bei guten Getränken und leckeren Häppchen unter vielen Ludwigshafenern fröhliche Gesprächen entspinnen.

Das alles war diesmal leider nicht möglich, und das ist sehr schade. Aber der digitale Neujahrsempfang der Stadt am Mittwochabend war auf jeden Fall besser als gar kein Empfang.

Vor dem Laptop

Eine gute halbe Stunde müssen Interessierte für die Aufnahme einplanen, die noch eine Weile auf dem Ludwigshafener Youtube-Kanal zu sehen sein wird. Auch vor dem heimischen Monitor oder eine Nummer kleiner mit dem Laptop oder Smartphone auf dem Sofa kann man es sich mit einem Gläschen Sekt gemütlich machen und am Schluss sogar der Oberbürgermeisterin im Stadtratssaal zuprosten, die nicht nur über die Corona-Krise einiges zu sagen hat.

Für festliche Stimmung sorgt auf jeden Fall der musikalische Beitrag der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz. Der erste Satz der 5. Sinfonie von Ludwig van Beethoven ist als Videoeinschub zu sehen und zu hören. Es handelt sich um einen Ausschnitt aus dem umjubelten Konzert zum 100. Jubiläum des Orchesters im Jahr 2020 unter der Leitung von Michael Francis. Eine wunderbare Erinnerung an andere Zeiten.

Brezel mit Glückssymbolen

Für ein besonderes Schmankerl sorgen wie so oft bei den Neujahrsempfängen die Bäcker Ulf und Sebastian Lanzet, die der Oberbürgermeisterin am Schluss eine große Neujahrsbrezel mit Glückssymbolen überreichen. Dazu bemerkt Ulf Lanzet: „Der Mensch ist nicht nur die Addition seiner Moleküle, Ludwigshafen ist mehr als die Summe seiner Bürger, und eine Brezel besteht nicht nur aus vielen Krümeln.“ Vielmehr komme es in allen drei Fällen auf den Zusammenhalt an, mahnt der Friesenheimer mit Blick auf die Corona-Pandemie. Als Extra-Präsent für OB Jutta Steinruck hat er außerdem eine Neujahrscreme mitgebracht. Nicht fürs Gesicht, sondern für die Frühstücksbrötchen der Verwaltungschefin gedacht. Aus Milchkuvertüre, Haselnüssen, Zartbitterschokolade und Amaretto – „für Momente der Entspannung“.

Die Neujahrsbrezel spendet Steinruck diesmal der Suppenküche im Hemshof. „Aber die Glückssymbole, den Anker, das Hufeisen und den kleinen Schornsteinfeger, behalte ich für mich.“ Sie wird sie bestimmt gut brauchen können.

