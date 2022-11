Die Stadt Ludwigshafen wird keinen Neujahrsempfang im Pfalzbau ausrichten. Das hat Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) am Montag angekündigt. Hintergrund der Entscheidung: Die Stadt muss massiv bei den Ausgaben sparen. Nachdem die Finanzaufsichtsbehörde ADD den fürs kommende Jahr geplanten Haushalt quasi schon vorab kassiert hat, will die OB mit dem Kämmerer ein millionenschweres Sparpaket erarbeiten, über das Anfang Februar der Stadtrat entscheiden soll. Steinruck kündigte deshalb an: Der Neujahrsempfang der Stadt soll aus Kostengründen gestrichen werden. Etwa 35.000 Euro würden dadurch eingespart – angesichts des Defizits von 98 Millionen Euro ist das allerdings nur eine symbolische Geste. Mehr zum Thema lesen Sie hier.