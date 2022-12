Am Freitag, 6. Januar, findet der Neujahrsempfang der Stadt Mannheim samt Bürgerfest im Rosengarten statt. Das Fest steht dabei unter dem Motto „Fenster in eine nachhaltige Zukunft: die Buga 23“. Im Mittelpunkt des Empfangs steht laut Mitteilung der Verwaltung ab 11 Uhr die Neujahrsansprache von Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD), der auch zahlreiche Bürger, Projekte und Vereine für ihr ehrenamtliches Engagement ehren wird. Die Festrede hält Landschaftsarchitektin und Stadtplanerin Andrea Gebhard. Die Präsidentin der Bundesarchitektenkammer war von 2000 bis 2006 Geschäftsführerin der Buga 2005 München GmbH. Für das künstlerische Programm sind das Kurpfälzische Kammerorchester, das Tanz-Ensemble der Junior Dance Company, das EinTanzHaus verantwortlich. Ab 13 Uhr steht dann das Bürgerfest an, das von Mannheimer Vereinen, Organisationen und Institutionen gemeinsam gestaltet wird. Geboten werden Informationen, Mitmachaktionen sowie Unterhaltung mit Musik, Sport und Tanz im gesamten Rosengarten.