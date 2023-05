Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In der Hauptrunde der Fußball-B-Klasse Rhein-Mittelhaardt Ost hat der VfL Neuhofen kaum Akzente setzen können. Das Team belegt mit nur einem Sieg und mageren fünf Punkten den letzten Tabellenplatz.

Doch so niederschmetternd und aussichtslos die Lage auch scheint, in der Abstiegsrunde kann der VfL die Saison noch retten. Der Grund: Neuhofen nimmt alle fünf Punkte in diese Runde mit, weil die