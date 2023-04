Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der VfL Neuhofen ist in dieser Saison noch ohne Sieg. Zwei Remis und vier Niederlagen stehen zu Buche, was in der Tabelle der B-Klasse Rhein-Mittelhaardt Ost den vorletzten Platz ergibt. Folgen dürfte dieser Fehlstart nicht haben. „Ich denke, dass nicht mehr gespielt wird. Wenn Training möglich ist, sollte die Zeit genutzt werden, um die Rückstände aufzuarbeiten. Vier Wochen Vorbereitung sind zu kurz“, sagt Spielertrainer Viktor Schner.

Ähnlich sieht es Holger Lohrer. „Es wäre vernünftig, die Runde abzubrechen“, erklärt der 61 Jahre alte Spielleiter, der auch Co-Trainer und Abteilungsleiter