Es hat lange gedauert. Über fünf Monate nach dem letzten Sieg in der Zweiten Badminton-Bundesliga Süd ist die TuS Neuhofen nochmals in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Im Pfalz-Derby besiegten die Vorderpfälzer den SV Fischbach am Sonntag mit 4:3 und dürfen auf den Ligaverbleib hoffen. Dabei hofft man auf die Rückkehr einer Spitzenspielerin.

Die Erleichterung war groß. Nach der 2:5-Niederlage am Samstag zu Hause gegen Saarbrücken-Bischmisheim II, ging es im Duell der Kellerkinder für Neuhofen gegen Fischbach