Noch schlafen sie viel im weichen Stroh, doch die ersten Erkundungstouren durch das Gehege stehen bereits an. Die Rede ist von der neuesten tierischen Attraktion im Heidelberger Zoo: Fünf kleine Zwergotter sind dort Ende Juli geboren worden. Die Winzlinge werden von ihren Eltern betreut, die sich beide kümmern und monogam leben, wie es in einer Pressemitteilung heißt. „Vor allem das Vatertier ist engagiert: Er trägt die Kleinen wieder zurück in die Wurfkiste, wenn sie zu weit weg tapsen oder ruft sie, wenn es Futter gibt“, berichtet Revierleiter Leonhard Aistleitner. Sein Team ist im Heidelberger Zoo für die Zwergotter verantwortlich. Die Tiere mit den schlanken, langgestreckten Körpern seien insgesamt sehr kommunikativ und verwendeten eine Vielzahl von Lauten wie Pfiffe, Schreie und Brummen. „So halten sie die Familie zusammen, rufen nach den Jungen oder warnen vor Gefahren“, erklärt Aistleitner. Mit etwas Glück können Besucher des Zoo Heidelberg den Otternachwuchs schon jetzt durch die Scheibe und mit Blick auf den geschützten Innenbereich beobachten. „In wenigen Wochen“, so prognostiziert es der Revierleiter, „wird es dann auch auf der Außenanlage wuselig, wenn Eltern und Jungtiere gemeinsam im Wasser toben“.