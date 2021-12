Welche Chancen Veränderungen bieten können, zeigt sich in der Ludwigshafener Innenstadt: Fünf Geschäfte, die von der Schließung des Rathaus-Centers am 31. Dezember betroffen sind, haben sich neu aufgestellt und mit der Unterstützung der Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft (WEG) in der Ludwigstraße einen neuen Standort in der City gefunden.

Frühzeitig vor der Schließung des Sanierungsfalls Rathaus-Centers hat die Stadt die WEG damit betreut, interessierten Geschäftsinhabern Hilfe bei der Suche nach neuen Räumen anzubieten. „Unser Ziel war es, Hilfestellung zu geben und dadurch gleichzeitig einen Beitrag zur Belebung unserer Innenstadt zu leisten. Inzwischen zeigt sich, dass sich die Ludwigstraße als gute Handelslage neu etabliert“, sagt dazu Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD). Sie ist Aufsichtsratsvorsitzende der WEG. MKR Reisen, Reformhaus Escher, Fotostudio Backofen, Tee Gschwender und Barbarino (Zeitschriften, Raucherbedarf) begrüßen nun dort ihre Kunden. Zudem sind einige Geschäfte vom Rathaus-Center in die Rhein-Galerie umgezogen und bleiben damit dem Handelsstandort Ludwigshafen treu.

„Positiver Impuls“

„Die Geschäftsinhaber sind an ihrem neuen Standort in der Ludwigstraße gut angekommen und fühlen sich sehr wohl“, sagt WEG-Geschäftsführer Klaus Dillinger. Der ehemalige Bau- und Umweltdezernent bewertet dies als positiven Impuls für die Innenstadtentwicklung. „Gute Geschäfte sorgen für Belebung, binden Kaufkraft und befruchten sich gegenseitig.“ Die Ludwigstraße ist auch ein Schwerpunkt innerhalb des Modellprojekts Innenstadt-Impulse, das sich auf die Achse Berliner Platz/Ludwigstraße/Ludwigsplatz sowie angrenzende Straßenzüge und Plätze konzentriert. Die Stadt hat dafür eine Zusage von 500.000 Euro Fördermittel aus dem Programm städtebauliche Erneuerung erhalten. Die Stadtmarketinggesellschaft ist mit der Umsetzung betraut.

Die neuen Standorte

Zu finden sind die aus dem Rathaus-Center in die Innenstadt umgesiedelten Geschäfte an folgenden Standorten: MKR Reisen, Ludwigstraße 67-69, Reformhaus Escher, Ludwigstraße 10, Fotostudio Backofen, Ludwigstraße 48, Tee Gschwendner, Ludwigstraße 48, und Barbarino, Ludwigstraße 83.