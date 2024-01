Das Vorlesungsverzeichnis der Universität Mannheim für das Gasthörer- und Seniorenstudium im Frühjahrssemester ist ab sofort online verfügbar. Auch in diesem Semester erwartet die Teilnehmer laut Uni ein vielfältiges Programm mit rund 300 Veranstaltungen aus allen Fachbereichen. Das Spektrum reicht von Agrargeschichte über Migrationssoziologie und Gesundheitspsychologie bis hin zu Antiken Großstädten, Kunstgeschichte und Shakespeares Komödien. Ein Schwerpunkt in diesem Jahr liegt auf dem Kurfürsten Carl Theodor, dessen Geburtstag sich zum 300. Mal jährt. Die meisten Veranstaltungen finden in Präsenz statt, außerdem gibt es einige Online-Kurse. Das Gasthörer- und Seniorenstudium der Universität Mannheim richtet sich an Menschen jedes Alters. Für die Teilnahme wird kein bestimmter Bildungsabschluss vorausgesetzt. Die Teilnehmer können aus vielen Lehrveranstaltungen aus allen Fachbereichen wählen, die sie gemeinsam mit den regulären Studenten besuchen. Ergänzend gibt es einige Angebote, die sich speziell an Gasthörer und Senioren richten. Vorlesungsbeginn ist am 12. Februar. Anmeldungen sind ab sofort möglich. Weitere Informationen: www.uni-mannheim.de/gasthoerer.