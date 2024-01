Die Volkshochschule (VHS) startet in einer Woche ins neue Semester. Als Motto für 2024 hat sie sich einen Satz des Ludwigshafener Philosophen Ernst Bloch auf die Fahnen geschrieben: „Es kommt darauf an, das Hoffen zu lernen.“ Mit welchen Inhalten sie diese Utopie konkret machen will.

Im Frühjahrsemester bietet die VHS 600 Kurse und Vorträge an und arbeitet dabei mit 250 Lehrkräften zusammen. „Angesichts von Kriegen, Krisen und Klimawandel können uns die Hoffnung oder das positive Denken leicht abhandenkommen. Dem wollen wir mit unseren Mitteln, mit Weiterbildung, Vorträgen, der Einladung zu Austausch und Diskussion sowie einem Festival der Hoffnung zusammen mit mit der Integrierten Gesamtschule Ernst Bloch und dem Ernst-Bloch-Zentrum auf dem Ernst Bloch-Platz gemeinsam etwas entgegensetzen“, gibt Sozialdezernentin Beate Steeg (SPD) als Devise vor. Das Bloch-Zentrum bietet ab März unter der Fragestellung „Hoffnungslos? Über Krise und Utopie“ drei Gesprächsrunden zum Thema an, die den Bogen von Hoffnungslosigkeit und Dystopie hin zu Utopie und Ausweg schlagen wollen. Die Ergebnisse einer Befragung, was Kursteilnehmern Hoffnung macht, sollen im zweiten Halbjahr veröffentlicht werden, kündigt VHS-Leiterin Stefanie Indefrey an.

In Kooperation mit der protestantischen Kirche und dem Projekt am Lutherplatz „Paradeisen statt Apokalypsen – leicht und sinnig leben“ bietet die VHS ab April eine Veranstaltungsreihe an, die „Hoffnung im Gepäck“ hat. Zwei stadtgeschichtliche Vorträge in der VHS befassen sich mit den Themenkreisen „Überleben, Hoffen und Handeln“. Diese beziehen sich auf den Zweiten Weltkrieg und ein Ereignis, das sich bald zum 100. Mal jährt: den mehrtägigen Massenstreik bei der BASF für einen Achtstundentag. Am 6. März 1924 kam es nach Aussperrungen vor den Werkstoren zu einer blutigen Straßenschlacht. Die Polizei schoss auf Streikende, es gab Tote und Schwerverletzte.

Tupper-Tauschparty

In seinem bekanntesten Werk „Das Prinzip Hoffnung“ lädt Ernst Bloch zum Tagträumen ein, um Visionen, Ideen und Vorstellungen von einer besseren Zukunft zu entwickeln, um diese praktisch in „konkrete Utopien“ zu verwandeln. Um beispielsweise konkreten Umweltschutz zu fördern, lädt die Volkshochschule von April bis Juni mit der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz zu einer Onlinereihe mit Handlungsempfehlungen über Solarstrom ein. Mit dem Gemeinschafts-Müllheizkraftwerk (GML) und dessen neuem Geschäftsführer Jochen Schütz sowie der evangelischen Kirche organisiert sie eine Tupper-Tauschparty bei Lounge-Musik im Hallenbad Nord. Eingeschlossen ist eine Führung durch das GML-Informationszentrum „Vier Elemente“ und ein Vortrag zum Plastik-Sparen.

Gebrauchte Kleidung weiter zu verwenden, ist ein weiterer VHS-Beitrag zum Umweltschutz. Neben Kursen zum Nähen neuer Kleidung bietet sie neu einen Kurs „Upcycling und Refashion“ sowie im April eine weitere Auflage der beliebten Kleidertauschparty an. Wie sich die Grundlagen moderner Nachhaltigkeitsethiken mit überlieferten Denkmustern in Beziehung setzen lassen, wollen die Vorträge „Seneca für Umweltschützer?“ und „Lebendige Antike: Welche Basis braucht Nachhaltigkeit?“ beleuchten.

Wie man sich auf gesellschaftlicher Ebene für eine bessere Zukunft einsetzen kann, zeigen Veranstaltungen „Gemeinsam für die Menschenrechte“ zusammen mit Amnesty International. In der Woche vorm internationalen Frauentag Anfang März wird besonders auf die Situation der Frauen im Iran geblickt. Ein Teil der Workshops in Kooperation etwa mit dem Rat für Kriminalitätsverhütung richtet sich speziell an Frauen oder an queere Menschen.

Gehmeditation im Maudacher Bruch

Wie stellt man mit selbst gemachtem Tofu köstliche Gerichte her? Im Frühjahr und Sommer hat die VHS neue Kochkurse in proteinreicher Ernährung sowie über die gesunde koreanische und die vietnamesische Küche im Programm. In zwei japanischen Teeseminaren lässt sich die Verbindung von Teetrinken mit Achtsamkeit und meditativer Ruhe erleben. Entspannung verspricht auch ein Workshop in Gehmeditation im Maudacher Bruch. Wer flotter unterwegs sein will, kann aus den neuen Fitnesskursen auswählen. Kontemplative Wirkung entfalten neue Kreativangebote wie das Malen von Illuminationen wie im Mittelalter, Vergolden von Dekorationen, Falten von selbstgemachten Lampen in Origami-Technik oder Sprühen von Grafitti-Kunstwerken.

Neben Deutsch- und Integrationskursen sowie Förderprojekten für Kinder bietet die VHS Kurse in elf Fremdsprachen an, darunter auch Chinesisch, Japanisch und Koreanisch. Wer als Erwachsener noch richtig lesen und schreiben lernen möchte, findet im Grundbildungsprogramm Angebote. Und wer seinen Schulabschluss nachholen möchte, kann sich für einen Beratungstermin im Bürgerhof anmelden.

Noch Fragen?

Das Programm ist auf www.vhs-lu.de auch als Download verfügbar. In gedruckter Form liegt es in der VHS im Bürgerhof aus.

Anmeldung im Netz oder unter Telefon 0621 504-2238. Zu den Öffnungszeiten ist auch eine persönliche Anmeldung vor Ort möglich.