Ab Frühjahr 2022 soll ein neues Verkehrsleitsystem Menschen aus der Stadt und der Region sicher und umweltschonend an ihr Ziel bringen. Dafür wird nun an gleich mehreren Stellen im Stadtgebiet gearbeitet, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Bereits am Mittwoch wurde auf dem Berliner Platz am Faktorhaus ein Fundament für einen der Mobilitätsmonitore gegossen. Am Donnerstag legten Mitarbeiter der TWL außerdem den Stromanschluss ins Fundament. Laut Stadt kann der Monitor nach einer zweiwöchigen Trockenzeit montiert werden und soll künftig über die Abfahrtszeiten von den nächstgelegenen Bussen, Straßenbahnen und S-Bahnen informieren. Außerdem können sich Passanten in Echtzeit über die Verkehrssituation innerhalb des Stadtgebiets informieren und erfahren, an welchen Stellen der Verkehr flüssig fließt.

Der Stadtverwaltung zufolge sind insgesamt vier dieser Mobilitätsmonitore geplant. Neben dem Berliner Platz wird jeweils einer im Gebäude des Hauptbahnhofs, am BASF Tor 7 sowie auf dem Platz der Deutschen Einheit (Rhein-Galerie) errichtet. Ziel des neuen umweltsensitiven Verkehrsmanagements (UVM) ist es, Schadstoffemissionen zu verringern und Staus zu verhindern.