Im Juli geht das neue Verkehrs- und Parkleitsystem in Ludwigshafen in Betrieb. Dafür werden nun Schilder und Infotafeln entlang der Zufahrtsstraßen in der Stadt montiert, die Autofahrer über den Verkehrsfluss und freie Parkplätze informieren sollen.

Insgesamt zehn Informationstafeln und 16 Parkleitschilder werden errichtet, wie die Stadt weiter mitteilt. Knapp 50 Verkehrszählgeräte erfassen an den wichtigsten Straßen das Verkehrsaufkommen, also die Menge der Fahrzeuge sowie auch den Fahrzeugtyp (Pkw oder Lkw). Die Daten werden an einen Rechner übermittelt, der unter anderem mit der Steuerung der 164 Ampeln im Stadtgebiet den Verkehrsfluss steuert. Die Computerserver erfassen auch die Parkdaten, aktuelle Baustellen sowie Wetter- und Schadstoffdaten von Messstationen. Bei Staus oder wenn zu viele Schadstoffe in der Luft sind, greift der Rechner ein und soll den Verkehr so lenken, dass sich die Probleme reduzieren – zum Beispiel mit längeren Grünphasen an Ampeln. Das Ziel: Der Verkehr soll fließen und so sollen weniger Abgase freigesetzt werden – deswegen lautet der Name des neuen Systems: Umweltsensitives Verkehrsmanagement (UVM).

Die aktuellen Verkehrsdaten stehen nach dem Start auch im Internet (ludwigshafen.de). Eine Handy-App soll dem Nutzer vor Fahrtantritt mit einem Routenplaner zeigen, mit welchem Verkehrsmittel er am schnellsten und umweltfreundlichsten an sein Ziel in der Stadt kommt. Am Berliner Platz, am BASF-Tor 7, am Hauptbahnhof und auf dem Platz der Deutschen Einheit stehen sogenannte Mobilitätsmonitore, die Informationen zum ÖPNV-Angebot und der aktuellen Verkehrssituation anzeigen. Die Verwaltung bezifferte die Kosten für das neue System mit 5,1 Millionen Euro. Davon muss die Stadt 2,55 Millionen Euro aufbringen.