Die Geschwindigkeit auf der Hochstraße Nord (B 44) ist in Höhe des Rathaus-Centers reduziert worden. Wie die Stadtverwaltung weiter mitteilt, gilt aus Sicherheitsgründen in Fahrtrichtung Mannheim in Höhe des Rathaus-Centers nun Tempo 50 und am Beginn der Abfahrt in Richtung Rhein-Galerie ein Limit von 30 Stundenkilometern. Ursache für die Geschwindigkeitsbeschränkungen sind Schäden am Geländer der Hochstraße, das bei einem Unfall am Montag beschädigt wurde. Eine Autofahrerin war bei Regen in Höhe der Ausfahrt Rhein-Galerie von der regennassen Fahrbahn abgekommen und mit den verschiedenen Abgrenzungen kollidiert. Der Wagen der 20-Jährigen hatte sich überschlagen und blieb auf dem Dach liegen. Die junge Frau wurde nach Polizeiangaben schwer verletzt. Das Centermanagement des Einkaufszentrums hat ebenfalls auf den Unfall reagiert und den Bereich unterhalb der Schadstelle aus Sicherheitsgründen abgesperrt. Erst wenn die Schäden auf der Hochstraße wieder instandgesetzt ist, soll das normale Tempo wieder gelten, kündigte die Stadtverwaltung an. Einen konkreten Termin nannte sie nicht.