Die Tanzsparte des Theaters in Heidelberg geht neue Wege: In einem gemeinsamen Projekt mit den Theatern in Saarbrücken, Trier und Bielefeld werden gleich vier Städte mit neuen Choreographien bespielt. Jetzt machte „4 x 4“ auch in der Stadt am Neckar Station.

Kooperativ, klug und überraschend – im Theater Heidelberg wurde ein Projekt vorgestellt, das auf ganzer Linie auch als Zukunftsprojekt für den Bühnentanz an Stadt- und Staatstheatern