Das Statistische Jahrbuch 2020 für Ludwigshafen ist ab sofort erhältlich. Auf 300 Seiten fasst es wichtige Daten und Informationen zur Stadt zusammen.

Geografische Angaben über das Stadtgebiet, Daten zur Bevölkerungsentwicklung, zum Wohnungsbau, zur Sozial-, Bildungs- und Wirtschaftsstatistik sowie zum Verkehr, zur Kultur und zur öffentlichen Sicherheit – das alles ist im neuen Statistischen Jahrbuch enthalten, das sich mit 25 verschiedenen Themenfeldern befasst. Neu in dieser Ausgabe ist laut Verwaltung das Kapitel „Gesundheit“, in dem auch Informationen zur Corona-Pandemie stehen. Man präsentiere mit dem Buch „eine umfassende und aktuelle Datensammlung über die Stadt Ludwighafen mit vielen wertvollen Informationen“, sagt Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD). Die vorherigen Jahrbücher stammen aus den Jahren 2014 und 2017. Die aktuelle Publikation steht im Internet kostenlos als Download zur Verfügung oder kann unter der Telefonnummer 0621/504-3012 oder der E-Mail-Adresse stadtentwicklung@ludwigshafen.de in Papierform bestellt werden. Das Jahrbuch kostet zehn Euro.