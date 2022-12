„Vieles geht in die richtige Richtung“, begrüßte David Guthier (SPD) das Entwicklungskonzept für die City, das am Montag im Stadtentwicklungsausschusses vorgestellt wurde. Seine Rückfragen nach der Motivation für Privateigentümer oder auch den nächsten Schritten in der Umsetzung, blieben jedoch ohne Antwort. „Ich habe den Maßnahmenbeschluss von der Tagesordnung der Stadtratssitzung genommen“, erklärte Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD). Denn einerseits werden die Maßnahmen mit 90 Prozent von Bund und Land gefördert, „aber auf der anderen Seite wird uns mit dem abgelehnten Haushalt der Eigenanteil von zehn Prozent vom Land verweigert“, sagte sie. Peter Uebel (CDU) hakte bei der Vernetzung des Cityprojektes nach. Ihn konnte Steinruck immerhin beruhigen. „Das Konzept City-West ist mit eingebunden. Die Verzahnung der Beteiligten war mir wichtig.“ Thomas Schell war trotzdem wenig optimistisch, was die Umsetzung betrifft: „Die Verwaltung allein wird es nicht schaffen.“ Sie sei auf die Unterstützung durch die Bürger angewiesen. Und da sehe es in der Innenstadt eher schwierig aus.