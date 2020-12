Die früher militärisch genutzte Fläche am südöstlichen Rand vom Mannheimer Stadtteil Rheinau ist zum Landschaftsschutzgebiet erklärt worden. Gerade durch die Lage an einem Sandgebiet und am Landschaftsschutzgebiet „Unterer Dossenwald“ hat dieses Gebiet in den Augen der Grünen eine besondere Bedeutung. „Wir sind sehr froh, dass mit dieser Ausweisung das Gebiet vor baulicher Zersiedelung geschützt ist“, sagt Bezirksbeirätin Roseluise Koester-Buhl. Stattdessen seien Lebensräume für die streng geschützte Mauereidechse, verschiedene Fledermausarten und mehrere streng geschützte Heuschreckenarten gesichert.