Mit Blick auf das am Montag beginnende neue Schuljahr appelliert die Polizei an Autofahrer, besondere Rücksicht zu nehmen.

Der Schulweg zu Fuß, mit dem Fahrrad, Bus oder der Bahn stelle für Kinder eine ebenso ungewohnte Situation dar wie der Schulalltag selbst. Kinder hätten aufgrund ihrer Körpergröße einen schlechteren Überblick über das Verkehrsgeschehen und ein deutlich kleineres Blickfeld als Erwachsene. Autofahrer sollten daher wachsam und bremsbereit sein, da ein Kind jederzeit spontan eine Straße queren könnte. Zebrastreifen, Fußgängerampeln, Fuß- und Gehwege sollten nicht durch parkende Autos blockiert werden, erinnert die Polizei. Kinder seien auf sichere Möglichkeiten angewiesen Straßen zu überqueren.

Bei der Wahl eines sicheren Schulwegs hält das Polizeipräsidium Rheinpfalz Tipps für Eltern parat. Er sollte so ausgesucht werden, dass Kinder möglichst selten die Straße überqueren müssen – auch wenn dies nicht die kürzeste Strecke bedeutet. Kinder sollten verinnerlichen, dass sie beim Überqueren zunächst am Bordstein stehen bleiben und mehrmals nach rechts und links schauen, ehe sie loslaufen. Auch an grünen Fußgängerampeln oder am Zebrastreifen sollten sie sich vergewissern, dass Autos wirklich halten.

Nicht vor der Schule parken

Ein- und Ausfahrten sowie Parkplätze bergen besondere Gefahren, erinnert die Polizei. Ein Fahrrad muss verkehrssicher sein und sollte nur mit Helm bestiegen werden.

Eltern, die ihren Nachwuchs mit dem Auto zur Schule fahren, sollten möglichst nicht vor der Schule parken, um ein Verkehrschaos ebenso zu vermeiden wie unübersichtliche Situationen, die andere Kinder und Verkehrsteilnehmer gefährden könnten.

Im Netz

Weitere Informationen auf der Homepage des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr unter https://s.rlp.de/B63f1.