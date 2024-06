Als das Restaurant „Hausboot“ in der City im Dezember geschlossen hat, haben die Stammgäste das sehr bedauert. Jetzt ist das Lokal unter neuem Namen wieder offen: „ZuHaus“. Die neue Chefin hat in Ludwigshafen schon viel bewegt.

Wenn Menschen in ihrem Umfeld Hilfe brauchen, dann packt Dolly El-Ghandour sofort mit an. Ob nach einer Explosionskatastrophe mit mehr als 200 Todesopfern und Tausenden Verletzten in ihrer libanesischen Heimatstadt Beirut