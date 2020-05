Zu den zwei bisherigen Varianten für den Sanierungsfall Rathausturm gesellt sich nun eine dritte, die am Montag von Moritz Unterstab vom Büro Drees & Sommer (Frankfurt) kurz und bündig im Stadtrat vorgestellt wurde. Neben der Sanierung im Bestand samt Anbau (1), dem Abriss und Neubau (2), jeweils mit Kosten von rund 300 Millionen Euro veranschlagt, kommt jetzt die Option „Teilzentralisierung“ (3) hinzu, also eine Nutzung des Rathausturms inklusive der Anmietung von sechs Objekten im direkten Umfeld.

Die zusätzliche Analyse hatte die Stadtverwaltung angefordert. Diese dritte Variante habe Vorteile (geringere Kosten) und Nachteile (mehrere dezentrale Standorte), am nachhaltigsten sei aber weiter Variante 2, also Abriss und Neubau, sagte Unterstab. Die Fraktionen erhalten jetzt die detaillierten Unterlagen und sollen sie bis zum Sommer prüfen. In der Sitzung am 24. August soll dann eine Entscheidung fallen, kündigte Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) an. „Es wird Zeit, dass eine Entscheidung fällt. Die Kreuz-und-Quer-Anmietung von Räumen kostet viel Geld. Treffen Sie die richtige Entscheidung“, sagte sie im Pfalzbau. Die Stadtverwaltung ist derzeit auf zwölf Liegenschaften verteilt, darunter sind fünf Mietobjekte und sieben Gebäude im Eigentum der Stadt.