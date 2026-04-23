Bis Ende Mai möchte „Palatineo“-Investor Unmüßig wissen, ob sich die Stadt für ein zentrales Rathaus am Berliner Platz entscheidet. So reagieren die drei großen Fraktionen.

Bis Ende Mai soll sich die Stadt entscheiden, ob der Berliner Platz für sie als zentraler Rathausstandort in Frage kommt. „Ansonsten werden wir andere Pläne verfolgen“, kündigte Investor Hans-Peter Unmüßig Chef der Freiburger Unmüßig-Gruppe, gegenüber der RHEINPFALZ an. Der Grundsatzbeschluss des Stadtrats für den Berliner Platz steht seit einem Jahr. Demnach soll die Stadt – falls die Konditionen stimmen – möglichst die sechs oberen Etagen des von Unmüßig für 70 Millionen Euro am Berliner Platz geplanten „Palatineo“-Komplexes beziehen (9000 Quadratmeter Nutzfläche). Die Baugenehmigung liegt seit Ende August vor. Seither stockt der Prozess.

»Palatineo«-Investor Hans-Peter Unmüßig vor dem Bauzaum am Berliner Platz. Foto: Steffen Gierescher

Der bisherige Vertragsentwurf sieht vor, dass die Stadt ab 2029 bis 2059, also 30 Jahre lang, eine Monatsmiete von 290.000 bezahlt, in der Summe um die 100 Millionen Euro. Für Oberbürgermeister Klaus Blettner (CDU) ist der erste Entwurf „sehr, sehr vermieterfreundlich“. Die absolute Miete sei für Gebäude in dieser Größenordnung zwar nicht marktunüblich. „Die viel wichtigeren Parameter sind Mietdynamik und Laufzeit. Da sind wir auf einem guten Weg. Uns allen ist bewusst: Wir müssen sorgsam wirtschaften“, sagt Blettner.

Mit Fristen zu drohen, sei eher kontraproduktiv: CDU-Sprecher Peter Uebel. Foto: Christiane Vopat

So reagiert die CDU

Peter Uebel (CDU), Fraktionschef der größten Stadtratsfraktion (17 von 60 Mandaten), betont, dass sich seine Partei von Anfang an für eine Bebauung des Berliner Platzes stark gemacht habe. „Dieser Platz hat als ÖPNV-Knoten mit einer hohen Besucherfrequenz eine besondere Bedeutung. Als Anlaufstelle für die Bürger wäre dieser Standort ideal. Damit könnten wir andere Interimslösungen zügig beenden. Insofern haben wir schon mehrfach zum Ausdruck gebracht, dass wir eine Anmietung des Bürogebäudes am Berliner Platz favorisieren“, so Uebel. Die Pläne für das „Palatineo“ würden sich hervorragend in die Umgebung einpassen.

Auf der anderen Seite müsse die wirtschaftliche Berechnung sowohl für Mieter als auch Vermieter stimmen. Eine genaue Prüfung des im Dezember vorgelegten Mietvertrags sowie Nachverhandlungen seien absolut nötig gewesen. „Diese begleiten wir konstruktiv“, so Uebel. Er plädiert dafür, die Mietdauer synchron mit der Anmietung des ehemaligen Postbankgebäudes, dem zweiten von Unmüßig entwickelten Rathausstandort („Ludwigstürme“), auf 20 Jahre festzulegen. „Seitens der Stadt sind die Rahmenbedingungen klar. Jetzt liegt es am Projektentwickler, eine Einigung zu erzielen.“ Mit Fristen zu drohen, sei eher kontraproduktiv.

»Der Mietvertrag muss für beide Seiten fair und ausgeglichen sein«: Julia May, SPD-Fraktionsvorsitzende im Stadtrat. Foto: Steffen Gierescher

Das sagt die SPD

Auch die SPD hält grundsätzlich am Standort Berliner Platz fest, auch wenn dieser nie die einzige Alternative in der Innenstadt gewesen sei, sagt Fraktionsvorsitzende Julia May. „Selbstverständlich sind wir durch den Stadtvorstand über den Sachstand informiert. Daher kann auch keine Rede davon sein, dass uns als Stadt die Pistole auf die Brust gesetzt wird. Im Gegenteil: Der Zeitplan, noch vor der Sommerpause zu einer Entscheidung zu gelangen, ist ganz in unserem Sinne.“ Priorität müsse ganz klar eine zügige Bebauung des „Lochs“ haben – mit einem Gebäude, das sich gut in die Umgebung einfüge.

Wichtig sei, dass die Nutzung des Gebäudes zu einer Ordnung und Belebung des Platzes beitrage. Sollte in dem Komplex auch die Verwaltung Platz finden, dann müsse der Mietvertrag „für beide Seiten fair und ausgeglichen“ sein. „Eine Knebelung der Stadt können und dürfen wir nicht zulassen, das weiß auch Herr Unmüßig. Da die Ludwigstürme auf 20 Jahre angemietet sind, wäre dieser Zeitrahmen auch für das ,Palatineo’ wichtig. Bis dahin hat sich unsere Stadt auch baulich mit den Hochstraßen weiterentwickelt, und man muss schauen, wie eine Rathausgestaltung dann aussehen kann. Dass die Mietdauer von 20 Jahren für Unmüßig unmöglich sein soll, erschließt sich mir nicht.“

Für den Rathausstandort Berliner Platz: Johannes Thiedig, Fraktionschef und Kreisverbandsvorsitzender der AfD. Foto: AfD/oho

So ist die Haltung der AfD

AfD-Sprecher Johannes Thiedig sagt, dass seine Fraktion (zwölf Sitze) nicht über alle Einzelheiten informiert worden sei, sie aber an ihrer bisherigen Haltung festhalte, am Berliner Platz ein zentrales Rathaus zu errichten. „Zu klären wären noch Details wie die Parkplatzsituation, aber wir bleiben beim ,Go’“, so Thiedig. „Auch wenn wir natürlich nicht in den Aufgabenbereich des Oberbürgermeisters eingreifen wollen.“